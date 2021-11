Corrupção, luto, presos, creches, leis laborais: a AR em maratona

São apenas três semanas e raros serão os novos temas a admitir: os deputados vão procurar limpar as gavetas das comissões para fechar o processo legislativo dos temas mais importantes numa corrida que ameaça deixar pelo caminho assuntos de peso sob o argumento de não se legislar à pressa. O pacote anti-corrupção é o assunto que mais partidos apontam como estando no topo das prioridades para discutir e votar até ao fim do mês, de acordo com uma ronda que o PÚBLICO fez pelos partidos. Aliás, todos os partidos, do PS ao Chega, têm projectos de lei sobre esta matéria que baixaram sem votação e, por isso, querem vê-los votados. Mas há também quem olhe para a lei laboral, o cartão do adepto, a libertação de presos, a dádiva de sangue, o luto parental, o lobbying e os direitos dos animais.