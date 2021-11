Ângelo Pereira reeleito presidente da distrital do PSD de Lisboa com 89% de votos

Distrital de Lisboa foi a votos no sábado com dois candidatos, o agora reeleito Ângelo Pereira e o ex-vice-presidente da concelhia da Amadora, Jorge Humberto.

Ângelo Pereira foi reeleito presidente da distrital do PSD de Lisboa, com 89% dos votos, anunciou este domingo o próprio nas redes sociais. “Está terminada a eleição para os órgãos distritais de Lisboa. A Lista A obteve um total de 1.750 votos (89%) em oposição à Lista X com 221 votos (11%)”, pode ler-se na publicação de Ângelo Pereira.

“Serão dois anos desafiantes para os quais esta equipa encontra-se com toda a motivação para defender os interesses dos cidadãos do Distrito de Lisboa e a elevar a social-democracia na Área Metropolitana de Lisboa”, escreveu.

A distrital de Lisboa do PSD, a segunda maior em número de militantes, foi a votos no sábado com dois candidatos, o actual presidente e recandidato Ângelo Pereira e o ex-vice-presidente da concelhia da Amadora, Jorge Humberto.

Obrigado a todos! Todos pelo PSD! — Ângelo Pereira (@Angelo_fPereira) November 7, 2021

A votação causou alguma polémica interna, com a PSP a ser chamada à sede da distrital, depois de Jorge Humberto ter afirmado nas redes sociais que a sua candidatura teria sido a única formalizada a tempo e portanto seria a única. Algo que foi desmentido pelo​ presidente da mesa da Assembleia Distrital de Lisboa, o deputado e líder da concelhia da Amadora Carlos Silva, que disse à Lusa que foram entregues duas listas à distrital.

Ângelo Pereira foi eleito pela primeira vez presidente da distrital de Lisboa do PSD em Novembro de 2019 com 82% dos votos, derrotando a vereadora em regime de substituição da Câmara Municipal de Lisboa Sofia Vala Rocha, com 18%.

No último mandato autárquico, Ângelo Pereira, que tinha sido candidato pelo PSD à Câmara de Oeiras contra Isaltino Morais, exerceu as funções de vereador no executivo municipal. A nível nacional, nas últimas eleições directas para a liderança do PSD em 2020, Ângelo Pereira apoiou Miguel Pinto Luz, que ficou em terceiro lugar, e, na segunda volta, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro, que seria derrotado pelo actual presidente, Rui Rio.

Ao longo da sua história, a distrital de Lisboa teve como presidentes, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi o primeiro (1975-1977), António Pinto Leite, José Pacheco Pereira e Duarte Lima. Pedro Pinto, deputado e ex-líder da JSD, foi o antecessor de Ângelo Pereira.