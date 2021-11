Uma exposição de ilustração que é um tributo a Lourdes Castro, para ver no Funchal

Até 15 de Novembro, nos jardins da Fundação Cecília Zino, no Funchal, pode-se conhecer a visão da obra e da vida de Lourdes Castro de diversos ilustradores. Diogo Alexandre Fernandes de Sousa, Luísa Castro Portugal Ferreira e João Parente Moita foram os vencedores do concurso nacional de ilustração da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, promovido em colaboração com a Fundação Cecília Zino, no âmbito do projecto multidisciplinar O Sol Marca a Sombra.

O projecto "pretende, recorrendo à obra e visão incontornáveis da artista Lourdes Castro (Funchal, Madeira, 1930), apreciar a dimensão psicológica da obra da artista, bem como o impacto que esta possa ter junto de crianças e jovens, mormente as que se encontram em situação de perigo e vulnerabilidade – grupo de foco da fundação – e demonstrar a inegável importância da prática artística como elemento substancial à evolução individual e comunitária", pode ler-se no site da Fundação.​

No fundo, "aprendendo sobre o que é o Grande Herbário de Sombras de Lourdes Castro", pretendeu-se, "de modo sucinto e prático, criar um novo herbário (emocional) da Ilha da Madeira". E assim se fez.

Texto editado por Amanda Ribeiro