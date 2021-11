Fundos europeus, ou o mais nobre desígnio nacional

O imponente auditório Adriano Moreira do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), em Lisboa, foi palco, no passado dia 20 de outubro, de uma importante iniciativa no plano da divulgação das boas práticas, da ética e da gestão de fraude. Essa iniciativa mereceu, aliás, atenção especial de vários meios de comunicação social, tendo contado com a presença de importantes “atores”, da nossa sociedade, desde a comunicação, media e academia, passando pelas instituições de controlo e terminando, com chave de ouro, com a presença do senhor Presidente da República.