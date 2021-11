Biden não é o problema dos democratas

1. A última capa da Economist representa Joe Biden já quase a desaparecer num buraco, apenas com a cabeça de fora, mas continuando a sorrir e a acenar. A capa reflecte a humilhante derrota dos democratas corrida para governador da Virginia, na terça-feira passada, um estado que o Presidente venceu por uma larguíssima margem no ano passado e que agora vê fugir-lhe das mãos para um populista de Trump. Os resultados para a mesma corrida noutro estado tradicionalmente democrata, New Jersey, reduziram a quase nada a habitualmente ampla margem de vitória do candidato do partido. Soaram os sinais de alarme. Tiraram-se conclusões opostas. A ala dita “progressista” dos democratas diz que é preciso ir ainda mais longe na “transformação” do país. A ala moderada faz contas à vida. Os analistas já só pensam nas eleições de meio mandato, que decorrem em 2022, para renovar muitos lugares do Congresso.