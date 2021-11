Voltar às mesmas perguntas

Olhando para os resultados da sondagem do PÚBLICO e perante a exaustão da solução à esquerda, a pergunta antiga que regressa é se terá chegado o momento de “um bloco central”.

“Para onde vão os votos na ‘geringonça’?” A pergunta que fazia este editorialista após as eleições de Outubro de 2019 bem pode voltar para cima da mesa. Na altura questionava-se a falta de um entendimento à esquerda que traduzisse a vontade daqueles que, independentemente de votarem PS, BE, CDU ou PAN, encontravam equilíbrio na solução da “geringonça”. Agora, perante o fim do que era curto, para onde irão esses votos?