A ganância que prejudica os nossos filhos

Há 15 anos que o neurocientista francês Michel Desmurget estuda o impacto dos ecrãs no nosso cérebro — dos bebés, desde que nascem, ao dos adultos. A demasiada exposição aos ecrãs pode ter consequências nefastas, alerta. A geração dos “nativos digitais” é a primeira que tem um QI inferior aos seus pais, fundamenta no livro A Fábrica de Cretinos Digitais, que conquistou o prémio Femina de ensaio em França.

Na entrevista que lhe faço, via Skype, o investigador cita estudo atrás de estudo para reforçar o seu ponto: o uso recreativo de ecrãs estupidifica os nossos filhos, torna-os irritantes e irritáveis, afecta a sua concentração, fá-los ter problemas de sono, obesidade, insucesso escolar... E, hoje, não é difícil convencer os pais ou os professores porque é demasiado evidente. Ainda assim, Desmurget — que não demoniza completamente o uso dos ecrãs e defende a sua utilização para trabalhar e estudar — acredita que há esperança. “Não penso que o mundo esteja perdido, mas temos de agir agora e de regular a ganância destas empresas — elas não podem continuar a fazer dinheiro à custa das crianças.”

Uma das soluções que o investigador propõe é a interacção dos adultos com as crianças. Em vez de as deixarmos sozinhas com os seus ecrãs, sentarmo-nos ao seu lado, conversarmos, brincarmos, sugere. A psicóloga Raquel Raimundo faz a mesma proposta — em vez de os adultos olharem para a brincadeira como uma perda de tempo, devem promovê-la. Ao contrário do estar sentado ou deitado à frente de um ecrã, o brincar faz bem a tudo, à saúde física e mental. “Brincar promove competências socioemocionais, cognitivas, linguísticas, de resolução de problemas e de auto-regulação que auxiliam o desenvolvimento das funções executivas, do cérebro pró-social, assim como a gestão do stress tóxico. Também ajuda as crianças a prepararem-se para desafios futuros, porque as ensinam a aprender, explorar e flexibilizar.”

Um parêntesis para dizer que todas as semanas temos sugestões de actividades para pais e filhos fazerem. Esta semana foi a vez da Cláudia Alpendre Marques reunir sugestões para fazer em todo o país.





Ainda no reino das crianças. A psicóloga Vera Ramalho escreve sobre o que fazer quando os miúdos já são crescidinhos e ainda fazem xixi na cama ou nas calças. Não lhe chame nomes, pede. Por vezes, as crianças sobretudo se forem mais velhas podem ser vítimas de bullying da turma quando acidentes destes acontecem. Ana e Isabel Stilwell, numa das Birras de Mãe desta semana — escrevem sempre duas, à terça e à quinta — falam sobre a importância do papel do professor em casos de bullying.

E ainda sobre este tema, a educadora de infância, autora e ilustradora Natalina Cóias esteve à conversa com a Rita Pimenta para o seu Letra Pequena. O livro Maria Mete Medo é sobre uma menina que só procura ser aceite pelo grupo. “A Maria Mete Medo era uma menina triste./ Não brincava, não corria…/ Nada disso ela queria!// Gostava era de meter medo a quem por ela passava./ Abria a grande bocarra, fazia caretas feias e a todos assustava!”

O livro foi apresentado no sábado, em Braga. Apresentado na quarta-feira, foi o título O Coração Ainda Bate de Inês Meneses que é uma compilação de quatro dezenas de crónicas publicados no Ímpar. A jornalista Bruna Ferreira entrevistou a radialista que anuncia que está a preparar-se para a escrita do primeiro romance. Neste, tal como no livro anterior, o tema continua a ser o amor. “As desilusões, os desgostos de amor, as mentiras que alguém nos pregou são coisas mais comuns e marcam-nos mais, mas temos de olhar para elas de uma forma menos negativa, senão o coração não bate mais.”

Também o amor é a palavra de ordem da blogger Sofia Castro Fernandes que foi convidada pela empresa portuguesa Gato Preto para fazer uma colecção-cápsula de louça de pequeno-almoço e almofadas com algumas frases da sua autoria. “Quem acredita persiste. E não desiste.”, “Há sempre coisas boas para agradecer” são algumas das frases da autora que podem ser lidas em português e em castelhano, uma vez que as peças também vão ser vendidas nas lojas em Espanha.

A Conversa Ímpar desta semana foi sobre infertilidade que, muitas vezes continua associada à mulher. Mesmo quando não é ela a doente, mas o homem, a carga sobre ela é maior, denuncia o médico e professor das faculdades de Medicina do Porto e do Minho, Ricardo Santos. Ficamos ainda a conhecer a associação Uma Vida Mais Fértil e as suas fundadoras, a enfermeira Andreia Trigo e a coach de fertilidade Joana Folgado, que prouram combater o estigma em torno desta questão. “Parece que assim que nos casamos ou nos juntamos com alguém temos de engravidar”, constata a psicóloga​ e terapeuta de casais Catarina Lucas, que considera que um casal consegue ultrapassar esta questão unido.

Sobre as mulheres: faltam 136 anos para ser atingida a igualdade salarial entre homens e mulheres em Portugal. A propósito do Dia da Nacional de Igualdade Salarial, que se assinalou na passada terça-feira, a marca portuguesa de luxo Ownever lançou uma mala com garantia até 2157, o ano em que este marco da igualdade de género será atingido, de acordo com o Fórum Económico Mundial. A mala custa 395 euros, uma ninharia quando comparamos com as malas Chanel que, antes do Natal, viram os seus preços inflacionados.

E por falar em luxo, esta semana, em Genebra, há dois leilões de jóias. A Christie’s vai leiloar jóias de Maria Antonieta e de Wallis Simpson e a Sotheby’s leiloará jóias e diamantes de cores raras da Rússia czarista.

