Marinha dos EUA baptiza navio com o nome de Harvey Milk

A Marinha dos Estados Unidos baptizou no sábado um dos seus navios com o nome de Harvey Milk, o político e activista homossexual assassinado em São Francisco em 1978 e que integrou a Marinha durante a guerra da Coreia, na década de 1950.

O USNS Harvey Milk foi lançado ao mar em San Diego numa cerimónia que contou com a presença do secretário da Marinha, Carlos Del Toro, e do sobrinho de Milk, Stuart. É um dos seis novos navios que receberão o nome de figuras dos direitos civis nos Estados Unidos, incluindo o ex-presidente do Supremo Tribunal, Earl Warren, e o antigo procurador-geral e candidato presidencial Robert Kennedy, assassinado em 1968 em Los Angeles.

Harvey Milk serviu como mergulhador e tenente a bordo do navio de resgate submarino USS Kittiwake durante a Guerra da Coreia, mas foi forçado a deixar as forças armadas norte-americanas em 1955, após duas semanas de interrogatório sobre a sua sexualidade.

Duas décadas depois, tornou-se num dos primeiros políticos abertamente homossexual nos EUA, tendo sido eleito em 1977 para o Conselho de Supervisores de São Francisco. Um ano depois, a 27 de Novembro de 1978, foi assassinado a tiro por Dan White, um ex-supervisor da cidade com quem manteve anteriormente uma relação conflituosa.

“São líderes como Harvey Milk que nos ensinaram que a diversidade das origens e dos percursos contribuem para a força e determinação do nosso país”, afirmou Carlos del Toro. “Não há dúvida de que os marinheiros a bordo deste navio vão ser inspirados pela vida e legado de Milk”, acrescentou o secretário da Marinha norte-americana.

Quando, em 2016, a administração do então Presidente Obama anunciou a intenção de baptizar um navio com o nome de Harvey Milk, vários activistas expressaram a sua oposição à medida, defendendo que o próprio Milk teria desaprovado que o seu nome fosse dado a um navio da Marinha, dada a sua conhecida oposição à guerra do Vietname.