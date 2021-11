Ruas saudáveis: A vacina de Lucy Saunders para achatar a curva de três pandemias

Em Portugal estima-se que o sedentarismo de boa parte da população nos custe mais de 900 milhões de euros por ano, em despesas com saúde, abstencionismo e perdas de produtividade, por exemplo. Em Londres, a noção desse impacto levou a cidade a assumir uma nova ambição no desenho das ruas, de modo que estas favoreçam claramente a opção pelas deslocações a pé ou de bicicleta. Healthy Streets é um conceito desenvolvido por Lucy Saunders, especialista em saúde pública, com formação em geografia, que se infiltrou numa área dominada por engenheiros de tráfego e urbanistas, contribuindo para uma visão do espaço público saudável que vai muito para além daquilo que normalmente é tido em conta na hora de o desenhar.