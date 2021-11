Por que devemos ensinar os nossos filhos a respeitar as diferentes religiões

Crescer numa casa onde o cristianismo e o abuso coexistiam levou-me a uma automática reacção negativa à religião. É também por isso que criei os meus filhos sem qualquer afiliação religiosa. Por isso, noutro dia, quando o meu filho adolescente me perguntou sobre Deus e me disse que acreditava que deve haver algum poder superior a nós, perdi a calma, mas de imediato arrependi-me do meu comportamento.