Adam Tooze: “Esta crise foi um triunfo das políticas keynesianas audazes”

Com dois livros – um sobre a crise financeira internacional e outro sobre a crise económica provocada pela pandemia (“Shutdown: How Covid Shook the World’s Economy”) – e uma presença constante nos mais destacados jornais internacionais, o historiador económico Adam Tooze tornou-se nos últimos anos um dos pensadores mais relevantes, principalmente à esquerda do espectro político, sobre a forma como tem evoluído a ciência e a política económica.