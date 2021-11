Mais uma vitória para o Sporting antes da pausa

“Leões” triunfam em Paços de Ferreira com golos de Inácio e Pedro Gonçalves, igualando a melhor série com Rúben Amorim e juntando-se ao FC Porto no topo da I Liga.

Foram semanas intensas e cheias de perigos, mas o Sporting ultrapassou-as sem qualquer cedência e a cumprir todos os objectivos. Neste domingo, os “leões” foram a Paços de Ferreira triunfar por 0-2, garantindo os três pontos de que precisavam para se juntar ao FC Porto no topo da classificação da I Liga e por lá ficarem durante a pausa para os compromissos das selecções. Esta foi a oitava vitória consecutiva para o campeão nacional em todas as competições, igualando a melhor série desde que Rúben Amorim chegou a Alvalade em Março de 2020.

Não foi a vitória mais fácil da época, mas também não foi a mais difícil. Não foi preciso esperar por um milagre uruguaio no último minuto, mas foi preciso ter alguma paciência para ultrapassar um Paços de Ferreira que sabia bem o que tinha de fazer para contrariar o “leão”. Basicamente, tinha de ter bola e não ter pressa. Jorge Simão montou uma equipa solidária e competente na defesa, mas não entrincheirada dentro da sua baliza. E foi assim que segurou o Sporting durante meio jogo.

Com algumas alterações em relação à goleada sobre o Besiktas – Esgaio no lugar de Porro e Nuno Santos em vez de Feddal – o Sporting procurou controlar o jogo desde o início e até criou oportunidades, mas ficou a zeros durante a primeira parte. Só no início da segunda é que chegou ao golo, de uma forma habitual, mas com um marcador diferente. Num canto cobrado à esquerda, a bola foi ter com Coates, que deu o toque para a emenda certeira de Gonçalo Inácio.

Estava desbloqueado o jogo, e os “leões” iriam conquistar outra tranquilidade no marcador aos 69’. Numa jogada de entendimento entre Tabata e Esgaio, o lateral direito fez o cruzamento atrasado na direcção de Pedro Gonçalves, que rematou na direcção certa e fora do alcance do guarda-redes André Ferreira.