Roma, de José Mourinho, derrotada em Veneza

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, foi derrotada em casa do Veneza, por 3-2, ficando com o quinto lugar em perigo, na 12.ª jornada da liga italiana de futebol.

Mattia Caldara colocou o Veneza a vencer logo aos 3’, mas, nos derradeiros minutos do primeiro tempo, os romanos, que já tinham visto um penálti ser revertido pelo videoárbitro, deram a volta ao marcador, com golos de Eldor Shomurodov (43') e Tammy Abraham (45'+1').

Na segunda parte, os venezianos partiram para o triunfo, com os tentos de Mattia Aramu (65'), de grande penalidade, e David Okereke (74'), com Rui Patrício a evitar ainda mais golos do Veneza, com algumas boas defesas.

A Roma, que sofreu a segunda derrota consecutiva na Serie A e apenas venceu um dos últimos sete jogos nas várias competições, mantém-se na quinta posição, com 19 pontos, mais um do que a Lazio, que recebe neste domingo a Salernitana.

O Veneza subiu à 14.ª posição, com 12 pontos, regressando aos triunfos, após três jogos sem vencer.