A redenção de David Moyes no West Ham United

“Hammers” derrotam Liverpool e sobem ao segundo lugar da Premier League no 1001.º jogo da carreira do treinador escocês.

Ele era “o escolhido” para uma missão impossível, o de pegar no Manchester United depois de Alex Ferguson. Tinha sido uma escolha pessoal de “Fergie”, escocês como ele, e deram-lhe um contrato de seis temporadas. David Moyes ia ter todo o tempo do mundo, mas saiu ao fim de dez meses pela porta mais pequena que havia em Old Trafford. O tempo que não teve em Manchester está a ter em Londres, a transformar o West Ham United numa ameaça aos poderes estabelecidos da Premier League inglesa.

Neste domingo, os “hammers”, que nunca foram campeões ingleses, escreveram mais uma página da brilhante época que estão a fazer, ao baterem em casa o Liverpool por 3-2, em jogo da 11.ª jornada, naquele que foi o 1001.º jogo da carreira de Moyes como treinador. Uma vitória que elevou os londrinos ao segundo lugar, com 23 pontos, a par do campeão Manchester City, e a apenas três do líder Chelsea, estando ainda um ponto à frente do Liverpool e mais seis do que o Manchester United, que nunca encontrou o caminho certo no pós-Alex Ferguson – nem com ele, nem com nenhum dos que se seguiram.

No London Stadium, os “hammers” colocaram-se na frente logo aos 4’. Num canto, a bola viajou para a área do Liverpool, Alisson Becker teve uma má abordagem ao lance e tocou a bola para dentro da baliza. Os “reds” queixaram-se de uma falta sobre o guarda-redes brasileiro, mas o árbitro não os ouviu e validou o golo. Ainda antes do intervalo, o Liverpool, com Diogo Jota no “onze”, conseguiu empatar, com um livre directo de Trent Alexander-Arnold aos 41’.

Na segunda parte, os londrinos voltaram a acelerar para o comando do marcador, primeiro aos 67’, num contra-ataque concluído por Fornals, depois, aos 74’, num cabeceamento de Zouma. A equipa de Jurgen Klopp ainda conseguiu reduzir aos 83’, por Origi.

O West Ham não é a única equipa londrina a viver uma época de renascimento. Também o Arsenal está a ameaçar os lugares da frente, depois de um triunfo por 1-0 sobre o Watford. Com o português Nuno Tavares de início, os “gunners” chegaram à vitória graças a um golo de Emile Smith Rowe aos 56’, ocupando agora o quinto lugar, com 20 pontos. Depois de um início horrível, com três derrotas nos quatro primeiros jogos, a formação orientada por Mikel Arteta venceu oito dos últimos dez.