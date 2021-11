F1: Verstappen vence no México e reforça liderança do Mundial

Piloto neerlandês assumiu o comando logo no arranque, batendo os Mercedes de Bottas e Hamilton, e geriu a corrida sem problemas para deixar o campeão do mundo a 19 pontos.

Max Verstappen (Red Bull) venceu, este domingo, o Grande Prémio da Cidade do México, somando o nono triunfo de 2021, 19.º da carreira e terceiro no México, o que lhe permitiu ampliar para 19 pontos a vantagem sobre Lewis Hamilton (Mercedes), segundo classificado no Autódromo Hermanos Rodríguez, na 18.ª prova da temporada, quando faltam disputar os Grandes Prémios do Brasil, Qatar, Arábia Saudita e Abu Dhabi.

Nas últimas dez voltas, Hamilton ainda teve que suportar a pressão de Sergio Pérez e do público, com o mexicano a atrasar cerca de 10 voltas a troca de pneus para tentar a “dobradinha” da Red Bull. O duelo aqueceu, Pérez esteve colado a Hamilton, mas só conseguiu o terceiro lugar, a melhor classificação alcançada no México.

O piloto neerlandês partiu do terceiro lugar da grelha, mas isso não o impediu de atingir a liderança na primeira curva, aproveitando o cone de aspiração de Valtteri Bottas para passar os dois Mercedes no fim da recta, já que Hamilton, apesar do bom arranque, estava do lado sujo da pista.

Bottas foi surpreendido por Hamilton e, ao evitar fechar o inglês, travou mais cedo, acabando por ser tocado por Daniel Ricciardo (McLaren) e entrando em pião, o que levou à entrada do safety car e a um recomeço ao ritmo de Verstappen.

A partir daí, Hamilton percebeu que só um percalço do rival roubaria a vitória a Verstappen, consumada com cerca de 16 segundos de vantagem e que só a melhor volta cravada por Bottas, na última volta, impediu que o neerlandês somasse um ponto extra.