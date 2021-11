Os próximos capítulos do jazz escreveram-se no novo Ponta Delgada Jazz

Ao piano, com os seus dedos, Tord Gustavsen junta notas com força para abraçarem um auditório inteiro. E isso sente-se imediatamente no momento em que desenha o primeiro acorde. Em formato trio, de frente para o baterista e para a contrabaixista que o acompanham, sem tempo para apresentações, desvenda nos primeiros minutos da sua actuação que a melhor forma que encontrou para comunicar estados de alma são as suas composições.