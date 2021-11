Morreu Astro, membro fundador dos UB40

O cantor britânico Terence Wilson, mais conhecido pelo seu nome de palco, Astro, e pela longa carreira que manteve com os UB40, morreu no sábado em Londres, aos 64 anos, vítima de “curta doença”, confirmou a sua actual banda.

Membro fundador da banda britânica, com a qual actuou durante mais de 30 anos, Astro abandonara os UB40 em 2013 para se juntar a um grupo dissidente, os UB40 featuring Ali Campbell and Astro, que um ano depois actuariam no Festival Vilar de Mouros. Antes, em 2011, já por lá haviam passado (e também pelo Pavilhão Atlântico, em Lisboa) na sua formação original.

“Estamos absolutamente devastados e é de coração partido que temos de vos dizer que o nosso amado Astro morreu hoje, após uma doença muito breve, anunciou no sábado a sua actual banda. “O mundo nunca mais será o mesmo sem ele.”

Formados na Birmingham dos anos 1970, época de enormes tensões raciais em Inglaterra, os UB40 viriam a alcançar enorme êxito popular com versões mainstream de êxitos como Red red wine, (Can't help) Falling in love, I got u ou Rat in mi kitchen, este cantado por Astro.

Aparentemente ligeiro, o seu reggae inscrevia-se porém numa linhagem de música de protesto, como o próprio músico recordava há meses em entrevista ao diário The Guardian, recordando que, enquanto afro-britânico, o final da década de 1970 lhe foi particularmente duro, tendo sido vítima da discricionariedade da actuação da polícia e do racismo institucional – um contexto explosivo que recentemente o cineasta Steve McQueen documentou eloquentemente na série Small Axe, produzida para a BBC. “Tínhamos mais dificuldade em escrever canções de amor do que letras militantes, porque nos era muito mais fácil escrever sobre coisas que tínhamos testemunhado ou acerca das quais tínhamos lido. Era natural para nós.”

A banda vendeu mais de 70 milhões de discos e chegou três vezes ao primeiro lugar da tabela de vendas do Reino Unido.

Astro é já o segundo membro da banda a morrer este ano, depois do desaparecimento do saxofonista Brian Travers, vítima de cancro.