México tenta impedir leilão de arte pré-colombiana em Paris

Desde que foram anunciados dois leilões de arte pré-colombiana em Paris – um da Artcurial, que já decorreu no passado dia 2, e outro da Christie’s, agendado para a próxima quarta-feira – que o governo mexicano tem procurado impedir a venda destas peças arqueológicas. Mas apesar dos esforços da embaixada do México em Paris e de uma carta aberta enviada à Artcurial pela ministra da Cultura do governo mexicano, Alejandra Frausto Guerrero, o leilão do dia 2, que incluía 37 peças pré-colombianas, foi mesmo por diante, tendo boa parte das peças encontrado comprador.