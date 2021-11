Mãe de Danijoy: “Como é que uma pessoa morre dentro de uma cadeia e não se chama a PJ?”

Alice Santos tem estampado o rosto do filho numa t-shirt: Danijoy Pontes. Agarra no microfone para lamentar a sua morte no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) a 15 de Setembro. “Como é que uma pessoa morre dentro de uma cadeia e não se chama a PJ?”, questiona perante centenas de manifestantes que na tarde de sábado foram prestar solidariedade à família. “Porque é que até agora não apareceu a verdade? Porque estão dizer que foi ataque cardíaco? Se foi ataque cardíaco foi provocado por alguma coisa aqui dentro. Ataque cardíaco é por muitas coisas.”