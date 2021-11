A escola voltou com alunos mais ansiosos e mais apáticos. A matéria perdida não ajuda

No regresso à normalidade possível, depois de dois anos lectivos marcados pela pandemia, as reacções dos alunos são muito diferentes. Há quem tenhas “saudades” do ensino à distância e há quem sentisse ânsia de voltar a conviver diariamente com os colegas. Os professores notam mudanças nos comportamentos e os psicólogos clínicos reportam um aumento nos pedidos de ajuda. Mas para quem está em ano de final de ciclo as preocupações não são diferentes das de outros anos: as provas nacionais no final do percurso.