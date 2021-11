Sindicatos apanhados de surpresa com mudanças nas carreiras do ensino superior

Os sindicatos de professores foram apanhados de surpresa com o anúncio, feito pelo Governo após a última reunião do Conselho de Ministros, da aprovação de um novo regime de concursos internos nas instituições de ensino superior. Tratando-se de uma matéria de carreiras, devia, pelo menos, ter sido discutida com os representantes dos trabalhadores, defendem o Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup) e a Federação Nacional de Professores (Fenprof), que não conhecem o teor do diploma aprovado esta quinta-feira.