Médicos suspendem greves marcada para o final do mês

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) decidiram suspender as greves que estavam marcadas para o final do mês. A decisão foi tomada este sábado pelos conselhos gerais de ambos os sindicatos, numa posição concertada entre ambas as estruturas.

Esta é mais uma das várias greves marcadas para Novembro que não vão acontecer, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

O SIM tinha mantido, num primeiro momento, a greve marcada para 23, 24 e 25 de Novembro, mas avançando que iria reunir para reflectir sobre um adiamento ou cancelamento do protesto, na sequência do chumbo do OE. Este sábado, numa videoconferência de imprensa, o líder do sindicato, Jorge Roque da Cunha, anunciou a suspensão da greve, garantindo, porém, que todos os motivos que tinham justificado o pré-aviso de greve mantêm-se válidos e fez críticas ao Governo e à “falta de investimento” no Serviço Nacional de Saúde.

Quase em simultâneo, a Fnam emitiu um comunicado dando conta de uma decisão idêntica, mas deixando “bem claro que a degradação das condições do Serviço Nacional de Saúde e das condições laborais dos médicos se mantém como um problema grave e com necessidade de resolução urgente”.

O chumbo do OE para 2022 veio pôr em suspenso a onda de greves que estavam marcadas para o mês de Novembro.