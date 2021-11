PRR viabiliza 252 milhões de euros para o ensino superior

Apenas duas das 35 candidaturas submetidas aos programas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) destinados ao ensino superior não foram admitidas pelo painel internacional que as avaliou no último mês e meio. As restantes 33 vão dividir entre si um orçamento de 252 milhões de euros, destinados à contratação de docentes, modernização de instalações e atribuição de bolsas de estudo aos alunos. Entre os objectivos estão a atracção de mais 18 mil estudantes, bem como a requalificação de 100 mil adultos que já estão no mercado de trabalho.