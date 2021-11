Militar da GNR morre em acidente de viação em Portimão

Há ainda dois feridos (um deles com ferimentos graves) que seguiam numa viatura ligeira. Primeiro-sargento da GNR estava de serviço no Moto GP.

Um militar da GNR morreu este sábado após um acidente na estrada que dá acesso ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. O acidente aconteceu entre um motociclo (em que seguia o militar) e um carro: o condutor ficou com ferimentos ligeiros e o outro passageiro ficou com ferimentos graves.

O primeiro-sargento João Fernandes, de 45 anos, seguia num motociclo da GNR e estava em serviço na segurança da prova do moto GP. Para o terreno tinham sido mobilizados 200 militares da Guarda Nacional Republicana para garantir a segurança no evento desportivo.

O acidente aconteceu por volta das 20h, informou a GNR em comunicado enviado às redacções. “Neste momento de luto para toda a família da Guarda Nacional Republicana, endereçam-se os sentidos pêsames e apoio à família do nosso militar”, lê-se na nota.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, emitiu um comunicado neste sábado em que lamenta a morte do militar. “Foi com profundo pesar que tomei conhecimento da morte do primeiro-sargento João Fernandes, 45 anos, do Destacamento de Trânsito de Faro da Guarda Nacional Republicana, vítima de um acidente de viação em serviço na zona do autódromo internacional de Portimão e de que resultou ainda um ferido grave”, refere a nota.

Eduardo Cabrita endereçou os “mais sentidos pêsames à sua família, aos amigos e à Guarda Nacional Republicana” e enalteceu “o esforço permanente e o profissionalismo dos seus militares para garantir a segurança das populações”.

Segundo o Jornal de Notícias, o sargento da GNR foi transportado de helicóptero para o Hospital de Portimão. Uma das viaturas incendiou-se e o fogo foi extinto pelos bombeiros. Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Portimão e outros meios de socorro, num total de 23 elementos.