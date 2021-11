Covid-19 em Portugal: cinco mortes e 1197 casos. Internamentos descem

Há menos 22 pessoas internadas (total de 323). Destas, 62 estão em unidades de cuidados intensivos, menos quatro que no dia anterior.

Registaram-se esta sexta-feira mais cinco mortes por covid-19 e 1197 casos em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste sábado.

Desde o início da pandemia, o país soma 1.096.534 infecções confirmadas e 18.198 vítimas mortais.

O relatório de situação dá conta de 323 pessoas hospitalizadas, menos 22 do que no dia anterior, sendo que menos quatro estão nos cuidados intensivos (total de 62).

Os indicadores da matriz de risco, que servem para avaliar o avanço ou recuo no desconfinamento, só são actualizados nos boletins das segundas, quartas e sextas-feiras. Na matriz mais recente, o índice de transmissibilidade – o número de pessoas que são infectadas por alguém – subiu para 1,04 a nível nacional e mantém-se em 1,03 no continente. No balanço anterior, o R(t) era de 1,03 nas duas medições.

A incidência a nível nacional é actualmente de 106,1 casos por 100 mil habitantes. Se tivermos em conta apenas os dados do continente, está nos 105,6 casos por 100 mil habitantes. Estes valores colocam Portugal no quadrante amarelo da matriz.