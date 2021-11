O risco da imaturidade democrática

Andámos meses a ouvir dizer que o Governo estava desgastado e tinha de ser remodelado, de repente, é a direita que está em crise. O chumbo da proposta de Orçamento do Estado, com o aviso prévio do Presidente da República de que dissolveria o Parlamento e convocaria legislativas antecipadas, veio atropelar os processos de eleição de líderes e de direcções que estavam anunciadas e em curso no PSD e no CDS.