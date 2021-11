Rio supera Rangel como melhor líder e candidato a primeiro-ministro

O actual presidente do PSD, Rui Rio, que gostaria de adiar a disputa das directas sociais-democratas de 4 de Dezembro para depois das legislativas, é visto como o melhor líder para o partido tanto pelo eleitorado como pelos potenciais eleitores do PSD.

De acordo com a sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica para o PÚBLICO, RTP e Antena 1, o líder social-democrata leva vantagem sobre o eurodeputado e candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, em quase todos os parâmetros avaliados.

Questionados sobre “quem seria o melhor líder para o PSD”, 43% dos entrevistados pelo CESOP escolheram Rio, ao passo que 32% optaram por Rangel. A mesma pergunta feita a potenciais eleitores do PSD — que admite votar no partido ou que não rejeitam essa possibilidade —, dá um resultado mais próximo, mas volta a garantir o melhor score ao actual líder, escolhido por 48% face aos 41% que preferem Rangel.

Aumentar

Já quando a pergunta é “qual dos dois terá mais hipóteses de chegar a primeiro-ministro”, conclui-se que Rio é a escolha do eleitor comum e Rangel dos potenciais eleitores sociais-democratas. No primeiro caso, Rio é escolhido por 45% e Rangel por 38%. No segundo, o eurodeputado é a escolha de 48% dos inquiridos e o actual líder de 40%.

Rui Rio volta a superiorizar-se quando a pergunta é “quem seria melhor primeiro-ministro”. O antigo autarca portuense é o preferido dos eleitores (47%) e dos eleitores sociais-democratas (53%), sendo que Paulo Rangel recolhe 29% e 36% das preferências, respectivamente.

Seja como for, 73% dos entrevistados pela Católica (e que integram a base eleitoral do PSD) dizem que votariam neste partido tanto se for Rui Rio o líder como se for Paulo Rangel o presidente social-democrata. Contudo, 22% garantem só votar PSD se Rio for o líder, ao passo que apenas 5% condicionam o voto nos sociais-democratas se estes forem liderados por Rangel.

Rui Rio também parece ter ligeira vantagem na capacidade para amealhar votos junto de eleitores não tradicionais do PSD. Há 11% dos entrevistados que, apesar da propensão para votarem noutros partidos, admitem votar no PSD se o líder for o actual presidente social-democrata, enquanto só 8% admitem fazê-lo se for Paulo Rangel o líder.

Este sábado, há uma reunião extraordinária do conselho nacional do PSD em que deverá ser feita uma análise à situação política decorrente do chumbo do Orçamento do Estado e posterior agendamento de legislativas antecipadas para 30 de Janeiro, bem como a antecipação do congresso do partido para Dezembro, logo após as directas.