Os desenhos a tinta-da-china de Twotma pintam as paredes de Lisboa

Twotma é o nome artístico pelo qual a francesa Aimée Pedezert se dá a conhecer nas ruas das cidades que visita, mas também no mundo digital. “Desajeitada” e “impulsiva” são os adjectivos que utiliza para descrever a sua arte. A “paixão” de Twotma por tinta-da-china surgiu aos três anos, quando o pai lhe ofereceu um stick da mesma. Desde então que a utiliza em todos os desenhos, pois gosta “da força e do magnetismo” que lhes confere.

Em 2016, a artista deixou Bordéus, cidade francesa onde trabalhava em galerias de arte e casas de leilões, e mudou-se para Lisboa. Foi pelas ruas da capital portuguesa que começou a afixar retratos a preto e branco de pessoas fictícias, acompanhados da frase “Have you seen this woman?” ou “Have you seen this man?”, o que gerou “muita curiosidade” em quem os via. Foi através desse “jogo” que Aimée encontrou o seu nome artístico: Twotma (acrónimo de this woman this man).

Alguns destes desenhos acabaram por ser exibidos em espaços artísticos em Lisboa e no Porto, como o Banco e a Ó! Galeria, e fizeram com que o nome da pintora começasse a ser reconhecido em Portugal. “Nunca pensei conseguir viver da minha arte”, disse Aimée Pedezert ao P3.

Em 2019, Twotma participou no HabitAcção, um festival que juntou colectivos, artistas e cidadãos pelo fim da especulação imobiliária, da gentrificação e da expulsão. A artista voltou a fazer retratos “na mesma linha dos anteriores”, mas desta vez continham a frase “This man needs a house” ou “This woman needs a house”. Os cartazes foram afixados por toda a cidade de Lisboa e usados na manifestação que marcou o fim do festival.

Twotma diz que a sua arte mudou muito e se tornou “mais engraçada e colorida” nos últimos anos. Quando questionada sobre se os desenhos mais recentes eram inspirados nos cartazes da revolução de Maio de 1968, a artista respondeu que sim, mas que não sabia se a influência tinha sido “directa ou indirecta”, uma vez que os cartazes “vivem desde sempre no seu imaginário”.

Os trabalhos de Twotma podem ser encontrados em Lisboa nas galerias Joia, Tinta nos Nervos e Malapata e podem ser adquiridos também na loja online da artista.

