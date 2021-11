O grande sarilho

A gravidade do momento, a pandemia, as hipóteses de novo surto, a crise financeira e as probabilidades de um novo resgate financeiro não são suficientes para que os partidos entendam que devem mudar de comportamento e encontrar novas soluções.

Discutir prazos, perder tempo e perder-se com processos legais e outros não é inédito. Em Portugal, acontece quase sempre. As audiências desnecessárias, as reuniões para cumprir calendário, as questões do recenseamento, os prazos e os recursos, as exigências da campanha e a regulamentação adjectiva, são as regras em Portugal. Sempre foi assim. Sempre afligiu.