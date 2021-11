O objectivo de sucesso da COP26

À medida que as mudanças climáticas se intensificam, a urgência de tomar decisões que honrem os compromissos do Acordo de Paris está interiorizada em quase toda a população mundial, “contaminada” pelo actual movimento da juventude, inconformada com a falta de acções concretas por parte dos governos. O momento é grave, mas pode, também, ser uma oportunidade única para o desenvolvimento de estratégias políticas coerentes que alinhem as metas entre as mudanças climáticas e a biodiversidade, fortemente interligadas. Infelizmente, enquanto as alterações climáticas arrastam problemas sociais de efeitos globais, a perda de biodiversidade não é, ainda, encarada como risco para a humanidade.