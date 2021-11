Agora que já há data, podemos discutir o que importa?

Pronto, já está. O Presidente da República marcou as eleições para um dia perfeitamente razoável, os partidos conformaram-se sem demasiado alarido (com excepção do PCP, que anda de cabeça perdida), Rui Rio parece ter aceitado a inevitabilidade das eleições internas e no dia 30 de Janeiro lá estaremos todos a colocar a cruzinha no boletim de voto. Terminado o psicodrama do calendário, será que podemos concentrar-nos naquilo que realmente importa?