A fotografia não é culpada

A imagem ganhou um estatuto privilegiado na comunicação. Das páginas dos jornais à publicidade, a informação moderna é quase obrigatoriamente acompanhada de uma fotografia ou de uma ilustração que a “mastigam” e simplificam. Mesmo o diário francês Le Monde, que se recusava a publicar fotografias, acabou por se converter, em 1983… Quanto ao PÚBLICO, o seu Livro de Estilo “atribui à fotografia uma importância fundamental na definição do estilo informativo e gráfico do jornal (…). Por isso, a fotografia não é, para o PÚBLICO, um género menor ou um mero suporte ilustrativo, mas um contraponto informativo e dramático do texto.”