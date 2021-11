Covid-19: Alemanha, Áustria e Rússia voltam a registar recordes diários de casos

Vários países europeus registaram este sábado novos recordes diários de casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2, mantendo-se assim a subida dos contágios na Europa que se tem verificado nas últimas semanas.

A Rússia registou um novo máximo desde o início da pandemia com 41.335 novos casos nas últimas 24 horas, apesar de uma semana de férias pagas decretada pelo presidente Vladimir Putin. O país registou 1888 mortes no mesmo período, um número ligeiramente abaixo do de sexta-feira, mas que mantém a Rússia como um dos países com maior mortalidade por covid-19, actualmente.

A Rússia é o país mais afectado pelo coronavírus na Europa, com mais de 8,7 milhões de casos desde o início da pandemia e 245.635 mortes, segundo os dados oficiais. No entanto, a agência de estatísticas Rosstar, que tem uma definição mais ampla de mortes ligadas ao vírus, o número total de vítimas terá chegado aos 450 mil no final de Setembro.

O recorde de infecções deste sábado ocorre durante um período em que Vladimir Putin decretou uma semana de férias pagas para todos os cidadãos para travar o avanço do novo coronavírus, entre 30 de Outubro e 7 de Novembro. Em Moscovo, o maior centro epidémico, a medida prevê o fecho de escolas, salões de beleza, lojas, ginásios e outros serviços “não essenciais”.

A rápida disseminação da covid-9 na Rússia é facilitada pela baixa taxa de vacinação da população, tendo apenas 33,8% dos russos a vacinação completa até ao momento.

A Alemanha também registou este sábado um novo máximo diário de infecções, com 34.002 em 24 horas. É o terceiro dia consecutivo com um novo ponto máximo de casos por covid-19. Na sexta-feira, o país tinha registado 33.949 novos casos.

O centro de controlo de doenças já alertou que as pessoas não vacinadas enfrentam agora um risco “muito alto” de infecção.

Áustria proíbe acesso a não vacinados a cafés e eventos

A Áustria registou nas últimas 24 horas um total de 9943 novas infecções de covid-19, também um novo máximo desde o início da pandemia. Devido ao aumento de casos, as autoridades decidiram proibir os não vacinados de ir a cafés, restaurantes e eventos de lazer, culturais e desportivos, bem como a determinados serviços, como cabeleireiros ou massagistas.

O número de novas infecções divulgado pelo Ministério da Saúde já representa um aumento de 388% em relação às novas infecções diárias registadas há apenas um mês.

A Áustria, com 63% de população vacinada, tem a menor percentagem da população totalmente imunizada contra a doença na Europa Ocidental.

Apesar de a pressão hospitalar estar a aumentar e de as camas hospitalares estarem no nível mais alto desde Maio, o número de mortes nas últimas 24 horas, 31, é quatro vezes menor do que as mortes diárias de há um ano, quando o nível de contágio era semelhante ao actual.

"A ocupação das camas de cuidados intensivos está a aumentar muito mais rápido do que esperávamos”, disse o ministro das Relações Exteriores, Alexander Schallenberg, que anunciou novas restrições indicando que apenas os vacinados e aqueles que superaram a doença podem ter acesso a alguns serviços. Até agora, os não vacinados podiam utilizar estes serviços e entrar nos espaços de lazer com um teste negativo, que na Áustria são gratuitos.

O Governo austríaco planeou um período de transição de quatro semanas, durante o qual a primeira dose combinada com um teste de PCR será suficiente para obter acesso a esses espaços de lazer e serviços.