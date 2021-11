Sem adversários, Ortega usa eleições na Nicarágua para consolidar a sua ditadura

Nos últimos meses, o medo reinou sobre as ruas de Manágua. Uma coluna de opinião mais assertiva, um tweet menos pensado, o simples agitar de uma bandeira nacional – virtualmente qualquer manifestação de uma opinião crítica do governo do Presidente Daniel Ortega é hoje passível de ser punida com prisão imediata. São comuns as detenções policiais espectaculares em casas de políticos, empresários, jornalistas ou estudantes. O objectivo: garantir que aquilo que se irá passar este domingo na Nicarágua seja tudo excepto uma eleição em liberdade.