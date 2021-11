Mais de 90 mortos em explosão de camião cisterna na Serra Leoa

Algumas das vítimas eram pessoas que se tinham juntado à volta do veículo para tentar recolher combustível que estava a sair da cisterna.

Pelo menos 91 pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas em Freetown, capital da Serra Leoa na sexta-feira, quando um camião cisterna explodiu depois de uma colisão.

O Governo ainda não confirmou o número de vítimas, adiantado pela morgue central e pelas autoridades locais. Ainda houve mais uma centena de pessoas a receber tratamento médico em hospitais e clínicas da cidade, segundo o vice-ministro da Saúde, Amara Jambai.

Algumas das vítimas eram pessoas que se tinham juntado à volta do veículo para tentar recolher combustível que estava a sair da cisterna, disse a presidente da câmara de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, num post no Facebook que, no entanto, apagou mais tarde.

“Temos tantas vítimas, tantos corpos queimados”, disse Brima Bureh Sesay, chefe da Agência Nacional de Emergência, num vídeo que foi partilhado online. “É um acidente terrível, terrível.”

Imagens do local mostravam corpos queimados enquanto o incêndio se espalhava por casas e lojas perto.

O Presidente, Julius Maada Bio, disse no Twitter que estava “extremamente abalado os incêndios horríveis e a perda de vida trágica”, prometendo o apoio do Governo para “as famílias afectadas”.

Acidentes com camiões cisterna noutros países provocaram já antes grandes números de vítimas, entre elas pessoas que se aproximam para recolher combustível e são atingidas por explosões secundárias.

Em 2019, um camião cisterna explodiu na Tanzânia matando 85 pessoas, e em 2018 um acidente semelhante na República Democrática do Congo matou 2018.