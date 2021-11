Grandes empresas desenvolvem produtos femtech para dar resposta às necessidades das mulheres

Grandes empresas japonesas estão a dar cada vez mais atenção à indústria femtech, ou seja, aos produtos ou serviços de software e tecnologia que atendem às necessidades biológicas femininas. Da roupa interior absorvente aos copos menstruais reutilizáveis, aos salva-vidas contra as dores que as mulheres sentem sobretudo durante a menstruação ou a gravidez, há um vasto leque de produtos que tiram partido da tecnologia para ajudar as mulheres.