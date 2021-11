A Viagem ao Interior faz-se à estrada no Porto Canal para contar Portugal

Do interior vê-se Portugal. A viagem de João Ferreira Oliveira às aldeias, com livros para oferecer na bagagem e tempo para ouvir histórias, foi contada na Fugas e agora tornou-se um documentário em três partes. Para ver no Porto Canal a 6, 9 e 16 de Novembro e também com emissão online.

Uma Viagem ao Interior conduzida a vários tempos: o das aldeias e territórios visitados, e das suas gentes; o do jornalista sem pressas que quer redescobrir, ver e ouvir, sentir; o dos livros, que João Ferreira Oliveira levou para oferecer e ler por onde passava. A odisseia foi vivida na Primavera, relatada na Fugas em reportagens semanais, e é agora mostrada no Porto Canal num documentário em três episódios.

Foram 20 dias e quatro destinos num projecto que evocava até as memórias das saudosas bibliotecas itinerantes da Gulbenkian. O jornalista estabeleceu um trajecto pelo interior do país para contar histórias às crianças (e não só), conhecer e aprender. Uma viagem singular ainda mais em tempos excepcionais: os da pandemia, que entre muitas dificuldades e dramas, trouxe também um isolamento acrescido a muita gente.

“Do interior vê-se Portugal”, titularia Ferreira Oliveira em artigo publicado na Fugas sobre os últimos quilómetros e um resumo tão factual quanto emocional desta viagem, que também teve as suas aventuras e atribulações.

Foto

“O objectivo desta Viagem ao Interior nunca foi chegar nem ir a todo o lado, até porque ir todo o lado era manifestamente impossível em menos de um mês. Vinte dias em que se percorreram quase quatro mil quilómetros, foram oferecidos cerca de 500 livros, lidas dezenas de histórias. Para a história fica também uma pequena (grande) amolgadela, já no último dia, a poucas horas de devolver a carrinha a quem de direito, a Citroën”, escreveu o viajante.

As Aldeias do Xisto foram o ponto de partida, seguindo-se a Rota da Terra Fria (Trás-os-Montes), o Alentejo Interior e o Algarve Interior.

"Se os livros (e a estrada) são a melhor forma de conhecer o mundo”, escrevia João, as pessoas serão sempre o melhor caminho para conhecer um país”.

Na Porto Canal, os episódios do documentário, realizado pelo jornalista e e por Manuel Loureiro, com edição de João Teotónio, estreiam em Novembro: no sábado, dia 6 (15h30), com Aldeias do Xisto como cenário; terça-feira, dia 9 (21h), pela Rota da Terra Fria; terça-feira, dia 16 (21h), por caminhos do Alentejo e Algarve. Mais informações e horários de repetições no site do canal.