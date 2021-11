Recorde da pista no regresso do MotoGP a Portimão

A sessão de qualificação para o Grande Prémio do Algarve, a segunda paragem do Mundial de MotoGP em Portugal em 2021, reservou um modesto 17.º lugar para Miguel Oliveira, mas gerou um recorde da pista, da autoria de Francesco Bagnaia, ao rodar em 1m38,725s. Num fim-de-semana de sol, e num traçado bastante atractivo, tem sido muita a acção no autódromo de Portimão, que atraiu também uns largos milhares de espectadores neste sábado. Para domingo, espera-se uma afluência ainda maior.