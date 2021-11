Milhares saem às ruas do mundo para exigir acção climática aos líderes na COP26

Milhares de pessoas saíram este sábado às ruas de várias cidades do mundo para exigir acções climáticas por parte dos líderes mundiais. À luz da 26.ª cimeira da ONU sobre alterações climáticas (COP26), no Dia Global de Acção pela Justiça Climática e um dia depois de uma primeira manifestação em Glasgow do movimento Fridays for Future, estudantes, activistas e cidadãos preocupados saíram à rua numa marcha global para exigir que os líderes políticos passem das palavras à acção.

Além de Glasgow, a cidade em que se realiza a cimeira e onde os protestos ocuparam as mesmas ruas que vão dar ao encontro das Nações Unidas, Londres, Amesterdão, Bruxelas e Sydney foram algumas das outras cidades em que milhares se juntaram para pressionar os decisores políticos. Em Portugal, a organização do protesto tinha previstas acções para as cidades de Coimbra, Lisboa e Porto.

Os protestos contemplaram também algumas decisões tomadas já nesta COP26. Na Austrália, os protestos contemplaram as políticas ambientais do governo e as propostas apresentadas na cimeira pelo primeiro-ministro australiano, Scott Morrison.

"Estamos aqui para mostrar que queremos mais do nosso governo", disse à Reuters uma das manifestantes. Entre inúmeros cartazes podiam ler-se mensagens como "Precisamos de mudança humana, não de mudança climática" ou "Código Vermelho para a Humanidade". J.V.P.