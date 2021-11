Empresas podem ter de pagar outras despesas além da Internet e da energia

A lei aprovada na sexta-feira pelo Parlamento traz novas regras para o teletrabalho e obriga as empresas a pagar aos trabalhadores o acréscimo de custos com energia e Internet. Mas a leitura que os juristas fazem do novo diploma é que a responsabilidade do empregador não se restringe apenas a estas situações e obriga-o a pagar todas as outras despesas que comprovadamente não existiam antes do início do teletrabalho.