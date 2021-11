Governo dá tiro de partida para levar banda larga ao interior

Governo encarregou a Anacom de fazer levantamento das redes existentes em todo o país e de preparar o caderno de encargos dos concursos para as zonas sem cobertura de Internet.

O Governo já deu à Anacom a missão de preparar os cadernos de encargos dos concursos para levar a Internet em banda larga às zonas do país com baixa densidade populacional. Para isso, o regulador terá de fazer um levantamento das redes já existentes e dos planos de investimento das empresas, para que se possam definir as chamadas “zonas brancas”, aquelas onde os operadores de telecomunicações não consideram rentável instalar infra-estrutura.