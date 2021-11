Efeito prático do dever de desconexão depende da vontade do trabalhador

Norma aprovada tenta contrariar cultura da disponibilidade permanente, mas aplicação a trabalhadores com isenção de horário torna-se difícil.

A norma aprovada no Parlamento que prevê que o empregador tem o dever de se abster de contactar o trabalhador no seu tempo de descanso é um passo importante e pode ter um efeito dissuasor. Mas, alertam os juristas consultados pelo PÚBLICO, a cultura da disponibilidade permanente não muda de um dia para o outro e os efeitos práticos da medida dependem, em grande medida, da vontade do trabalhador.