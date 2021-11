Valtteri Bottas na pole position do GP do México

Valtteri Bottas (Mercedes) garantiu este sábado a pole position para o Grande Prémio do México de Fórmula 1, com a volta mais rápida de 1m15,875s,​ roubando o palco a Max Verstappen e à Red Bull, quando o neerlandês se preparava para conseguir a 13.ª pole da carreira, décima em 2021, e assim igualar a marca de 2010 de Sebastian Vettel (então também na Red Bull).

A Mercedes reservou para o final uma surpresa que deixou estupefactos os milhares de adeptos mexicanos, surgindo em força na hora da verdade para obter a primeira linha da grelha, com Lewis Hamilton (1m16,020s, a 0,145s da pole) ao lado de Bottas, relegando os dois Red Bull para a segunda linha.

A cinco provas do desfecho do Mundial, Max Verstappen lidera com 12 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton (Mercedes), mas tem agora um desafio inesperado, depois de ter deixado a sensação de poder dominar a qualificação e ganhar vantagem para a corrida, falhando no final.

Depois da vitória em Austin, o piloto neerlandês sentirá a pressão do heptacampeão mundial Lewis Hamilton neste regresso ao circuito localizado no ponto mais elevado acima do nível do mar do calendário de 2021, no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Apesar do domínio dos Red Bull nas duas últimas sessões de treino, a Mercedes voltou à carga, com Valtteri Bottas mais rápido a Lewis Hamilton a reagir. Charles Leclerc (Ferrari) ameaçou intrometer-se na luta entre a Red Bull e a Mercedes, mas Hamilton acabou mesmo por garantir o melhor tempo da segunda qualificação, com ínfimos 0,009s de vantagem sobre Verstappen.

Sergio Pérez (Red Bull), que tinha sido o mais rápido na terceira sessão de treinos, deixando no ar a possibilidade de poder discutir a pole position, não confirmou a prestação que entusiasmou os compatriotas mexicanos e teve uma saída de pista na última tentativa do dia. A surpresa passava a ser a prestação dos Alpha Tauri, com Yuki Tsunoda e Pierre Gasly a surgirem em terceiro e quinto no Q2, não confirmada no fim.

A qualificação ficou ainda marcada pelo acidente de Lance Stroll (Aston Martin), que levou à interrupção do primeiro crivo, atirando o canadiano para o último lugar da grelha, que aliás já deveria ocupar na sequência de penalização por alterações no monolugar.