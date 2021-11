Teresa Bonvalot conquista o Azores Airlines Pro

Teresa Bonvalot venceu neste sábado o Azores Airlines Pro, etapa de 3000 pontos do circuito mundial de surf, que decorreu na praia de Santa Bárbara, Ribeira Grande. A tricampeã nacional de surf impôs-se à francesa Pauline Ado na final, alcançando a segunda vitória do ano em etapas do Qualifying Series.

“Estou super-feliz com esta segunda vitória do ano no circuito QS (...) Antes da final vi aquelas ondas mais pequenas no inside e adorei surfá-las. Estava mesmo a divertir-me na final e não sei se alguma vez apanhei tantas ondas numa bateria! Tive muito apoio do meu treinador, família, amigos e dos outros surfistas portugueses que aqui estavam, o que torna esta vitória ainda mais especial,” resumiu Teresa Bonvalot, citada pela assessoria de imprensa.

Graças a esta prestação, a portuguesa - que a caminho da final fez 13,80 pontos (7,00 e 6,80 nas melhores ondas), afastando a alemã Rachel Presti - passa agora a liderar o ranking europeu de surf feminino.