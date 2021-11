Sérgio Conceição: “O importante é em Maio estar em primeiro”

Treinador do FC Porto sublinha que a equipa terá de corrigir os erros do encontro com o Santa Clara para a Taça da Liga.

O treinador do FC Porto desvalorizou neste sábado a liderança da Liga portuguesa, alcançada na última jornada, depois de uma ultrapassagem ao Benfica. “No final do campeonato é que é importante [estar em primeiro]. Em quatro ganhámos dois, o importante é em Maio estar em primeiro”, vincou, no lançamento da partida da 11.ª jornada, nos Açores, diante do Santa Clara.

“A pressão aqui é diária, conseguir evoluir sempre em cada treino, na preparação dos jogos. Prefiro a pressão de estar em primeiro do que ser segundo e andar atrás do primeiro. Mas é claro que é mais confortável estar em primeiro”, referiu Sérgio Conceição, separando as águas quando instado a comentar o recente desaire com o Santa Clara. “Nesse jogo, pelo contexto - eu mudei 10 jogadores nessa partida, Nuno Campos também fez algumas mudanças -, nós não controlámos a estratégia dos adversários, mas temos de estar preparados. Somos uma equipa que tem essa obrigação, teoricamente mais forte, que luta pelo campeonato e temos de assumir. Estamos aqui para corrigir, aprender com os erros”.

Sérgio Conceição reforçou a vontade de manter a liderança na prova e para isso é preciso dar uma boa resposta frente ao Santa Clara. “Queremos continuar no lugar que queremos que é este, que é o primeiro. Queremos solidificar e acabar o campeonato no primeiro lugar. Temos muitas batalhas pela frente e esta é mais uma”, garantiu.

O técnico dos “azuis e brancos” sabe o que é necessário fazer para conseguir os três pontos e não coloca em causa o empenho dos seus jogadores. “É importante perceber o que não se fez e o que é necessário para se ganhar. Houve muita coisa que não correu bem nesse jogo. Não estou a falar do empenho ou o querer ganhar. O querer ganhar é uma coisa, o fazer as coisas para isso acontecer é outra coisa. Cada jogo tem a sua história, e este vai ser diferente”.