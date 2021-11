Rúben Amorim espera “jogo agressivo” em Paços de Ferreira

O treinador do Sporting alertou este sábado os jogadores para a necessidade de “esquecerem” a goleada infligida ao Besiktas, na Liga dos Campeões, sublinhando que o Paços de Ferreira será “mais agressivo” no duelo da 11.ª jornada da I Liga.

Em conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade, Rúben Amorim vincou que “ganhar é sempre importante”, não apenas para dar continuidade à sequência de sete triunfos seguidos, mas sobretudo para “manter a posição” e para ir com “sensações boas” para a paragem do campeonato.

"Os jogadores estão preparados para mudar a competição. O jogo vai ser completamente diferente, o Paços de Ferreira vai ser muito mais agressivo. É uma equipa que preparou muito bem o jogo e conhece o Sporting melhor do que o Besiktas. Teve uma semana completa para preparar o jogo, o que ajuda sempre. Temos de estar preparados para uma equipa que é muito agressiva, faz muitas faltas e procura a profundidade", sublinhou.

Confrontado com os elogios do treinador dos pacenses, que destacou os “leões” como a equipa mais complicada de enfrentar, o técnico “leonino” agradeceu as palavras de Jorge Simão, mas garantiu não se deixar iludir.

"Fico feliz. Todas as equipas têm bons momentos. Vejo isso com bons olhos, mas não me iludo. Há grandes equipas em Portugal e podemos perder com o Paços de Ferreira. Sabemos que o jogo vai ser muito difícil. Temos de marcar pelo menos um golo", sublinhou.

Com Sporting e FC Porto em igualdade pontual, Rúben Amorim furtou-se a comentar a crise de resultados do Benfica, lembrando a importância de manter a humildade.

"Não falamos dos rivais. Há duas semanas tínhamos duas derrotas na Champions e estávamos atrás do Benfica. O futebol muda muito e não há bem que dure para sempre. Temos que ser humildes. É indiferente o que se passa nos rivais”, disse.

Confirmando a disponibilidade de Tiago Tomás, o técnico do Sporting assumiu que Pedro Porro enfrenta duas semanas de recuperação, não garantindo a titularidade de ninguém.

“Os três da frente não estão garantidos: O Nuno Santos tem tido um impacto muito grande e penso que vai fazer uma época melhor do que a passada; o Jovane foi importante no início e o Tiago Tomás tem tido alguns problemas físicos. Agora têm estado bem e tento dar continuidade, mas todos estão preparados para jogar”, declarou.

O jogo entre o Paços de Ferreira, 10.º classificado, com 11 pontos, e o Sporting, 2.º, com 26, está marcado para este domingo, às 19h, em Paços de Ferreira.