Real Madrid regressa à liderança em Espanha

“Merengues” triunfaram no Santigado Bernabéu sobre o Rayo Vallecano por 2-1.

O Real Madrid continua a parecer o mais estável dos candidatos ao título na liga espanhola. Os “merengues” triunfaram neste sábado por 2-1 sobre o Rayo Vallecano no Bernabéu e recuperaram o estatuto de líder.

A equipa orientada por Carlo Ancelotti chegou aos 27 pontos em 12 jogos, mais dois que a Real Sociedad, que vai neste domingo a Osasuna (e ficará com mais um jogo que o Real), e mais três que o Sevilha, que disputa o derby da capital da Andaluzia com o Bétis - a formação sevilhista também tem um jogo em atraso.

O que parecia ser um jogo tranquilo para os “merengues” acabou por ter alguns sobressaltos. Toni Kroos (14’) e Karim Benzema (38’) deram alguma folga no resultado à equipa “blanca”, mas a formação de Vallecas ainda assustou o Santiago Bernabéu, com um golo de Radamel Falcao (77’) – foi o quinto golo do veterano avançado colombiano esta época.