No princípio, foi a derrota - estreia de Alex Ferguson no Manchester United foi há 35 anos

Agora que tanto se fala da influência do escocês no balneário do Manchester United, talvez valha a pena olhar para o início desta história. A estreia como treinador aconteceu há 35 anos, em 1986. E as coisas demoraram a entrar nos eixos.

O futebol inglês andava de olho naquele jovem treinador escocês já há algum tempo. O Wolverhampton tentou, o Tottenham insistiu, o Arsenal fez o convite. E nada. Finalmente, a 6 de Novembro de 1986, Alex Ferguson assumiu o cargo no Manchester United, clube histórico mas a viver uma crise profunda de resultados — estava na 21.ª, e penúltima, posição do campeonato. A estreia do técnico aconteceu dois dias depois, no terreno do Oxford United, e terminou com a derrota dos “red devils” por 2-0. A primeira vitória só surgiu à terceira partida e a época terminou com um 11.º lugar. Foi preciso esperar três anos até aparecer o primeiro título (Taça da Liga em 1989-90) e outros tantos pelo ceptro de campeão (em 1992-93). E então começou uma era dourada em Manchester.