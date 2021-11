Portugal vence o Canadá no Jamor

Um ensaio de Manuel Cardoso Pinto no último minuto garantiu o triunfo da selecção portuguesa, por 20-17, no primeiro dos dois jogos-testes que os “lobos” vão realizar neste mês de Novembro.

A selecção nacional de râguebi derrotou neste sábado o Canadá, por 20-17, no primeiro dos dois jogos-testes que vai realizar neste mês de Novembro. No CAR Rugby, no Jamor, Portugal apresentou-se com uma equipa formada quase exclusivamente por jogadores que alinham no campeonato nacional, mas conseguiu bater uma formação canadiana que após falhar pela primeira vez o apuramento para um Campeonato do Mundo, está em processo de renovação.

Uma semana antes de defrontar em Coimbra o Japão, uma das mais fortes selecções mundiais, Portugal apresentou-se no Jamor com uma equipa muito similar à dos Lusitanos XV, o conjunto português que está disputar a Rugby Europe Super Cup, uma nova prova da Rugby Europe onde apenas têm sido utilizados atletas que alinham nos campeonatos nacionais.

Assim, contra o Canadá o seleccionador português Patrice Lagisquet escolheu um “XV” onde apenas Diogo Hasse Ferreira, José Madeira, Thibault Freitas, José Lima e Raffaele Storti alinham em clubes estrangeiros, mas, mesmo não tendo a quase totalidade dos profissionais que alinham em França, Portugal conseguiu derrotar o Canadá. Mérito da qualidade das linhas-atrasadas portuguesas.

A atravessar provavelmente o pior momento da sua história, os canadianos, que já estão fora do Mundial 2023 depois de perderem com o Chile - nunca tinham falhado uma qualificação -, apresentaram-se no Jamor sem os seus jogadores mais consagrados que alinham em campeonatos profissionais europeus, mas conseguiram ganhar a sempre importante batalha entre “packs” avançados. E, com isso, estiveram muito perto da vitória.

Com uma boa entrada em jogo, Portugal marcou o primeiro ensaio logo no quinto minuto: após várias fases de ataque através dos avançados, a bola chegou a Tomás Appleton, e o capitão português, com uma finta de passe, enganou a defesa canadiana (7-0).

A partir daí, o Canadá ganhou algum ascendente e chegou com justiça ao ensaio aos 22’, após uma placagem falhada de Duarte Diniz na área de 22 metros (7-5). Ainda antes do intervalo, uma penalidade convertida por Nuno Sousa Guedes colocou a diferença em cinco pontos (10-5).

Após o intervalo, os “lobos” voltaram a entrar bem e ao fim de oito minutos chegaram ao segundo ensaio, marcado por Stori, após uma boa circulação de bola no ataque português.

Porém, aos poucos o Canadá começou a ganhar clara superioridade no duelo entre avançados e, com um jogo físico, marcou dois ensaios no espaço de apenas quatro minutos, passando pela primeira vez para a frente do marcador (15-17).

Aparentemente sem soluções, Portugal parecia incapaz de reagir e evitar a derrota, mas no último minuto uma jogada ao pé de Storti foi finalizada por Manuel Cardoso Pinto, assegurando o triunfo dos “lobos” contra o Canadá (20-17).