Juventus regressa às vitórias na Série A

A Juventus voltou neste sábado às vitórias na Série A italiana, triunfando em casa sobre a Fiorentina por 1-0 em jogo da 12.ª jornada. Depois de um empate e duas derrotas nas três rondas anteriores, a formação de Turim este perto de ceder novo empate frente ao seu adversário de Florença reduzido a dez, mas foi salva de voltar a perder pontos pela inspiração de Juan Cuadrado.

Tem sido uma época de muitos baixos para a Juventus na Série A – a Champions está, pelo contrário, a correr muito bem, com pleno de vitórias. E a equipa de Allegri estava a passar por um mau bocado: ao empate com o campeão Inter, seguiram-se derrotas com o Sassuolo e o Hellas Verona, resultados que a afastaram do topo da tabela. E, face ao arranque quase perfeito dos que vão na frente, AC Milan e Nápoles, era proibido perder mais pontos.

Depois de uma primeira parte sem golos, a Fiorentina ficou a jogar com menos um, depois de Milenkovic ter visto o segundo amarelo aos 73’. Os florentinos entrincheiraram-se à volta da sua baliza e quase levaram o empate até ao fim, mas a Juventus, num último fôlego, conseguiu o triunfo.

Treze minutos depois de entrar, o colombiano Juan Cuadrado levou a bola até à linha de fundo e, de ângulo quase impossível conseguiu fazer a bola passar por entre as pernas do guarda-redes Terracciano para o golo que salvou a “Juve” de mais um empate.

Apesar da vitória, a Juventus continua bem longe da frente, apenas no oitavo lugar, com 18 pontos, a par da Fiorentina, ambos a 13 dos dois líderes Nápoles e AC Milan, que ainda vão jogar nesta jornada.